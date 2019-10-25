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В Харькове произошла стрельба возле супермаркета: фото с места и видео нападения

пятница, 25 октября 2019, 13:57
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На парковке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове двое неизвестных стреляли из огнестрельного оружия в заместителя главы "Оплота" Григория Исакова.

О происшедшей стрельбе сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.


О выстрелах возле супермаркета в полицию сообщили в пятницу, 25 октября, около 12.00. На место срочно отправились наряды патрульных, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.

"В результате происшествия пострадали два человека... Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются", - сказано в сообщении.

По неофициальной информации, стреляли в Григория Исакова, который известен как бывший член спортивного клуба "Оплот", на которого ранее уже были покушения. Кроме того он исполнял обязанности заместителя главы "Оплота" Евгения Жилина, убитого в Подмосковье.

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введено в действие полицейскую операцию "Сирена". Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найденный неподалеку от места преступления. Он подожжен.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

Как сообщал Апостроф, в среду, 23 октября, в поселке Коцюбинское под Киевом маленького ребенка похитила у матери женщина, которая выдавала себя за волонтера.

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