В Киеве среди бела дня украли младенца: полиция объявила план-перехват

В среду, 23 октября, в поселке Коцюбинское под Киевом маленького ребенка похитила у матери женщина, которая выдавала себя за волонтера.

Об этом сообщает на Facebook-странице "Новобеличи" пользовательница Инна Золотова.

По ее словам, утром в поселок приехала женщина якобы для того, чтобы познакомиться с малоимущей семье и привезти ей помощь. Вместе с матерью Еленой и ее ребенком они вместе пошли на почту. Мать оставила ребенка женщине и зашла на почту, а когда вышла – их уже не было на месте.

"Приметы женщины: лет 25, черные волосы, веснушки, очки для зрения черные (тут не ясно оправа черная или стекла), приехала на серебристом Daewoo Lanos (68268KE). Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку", – говорится в сообщении.

Полиция с целью поиска ребенка ввела в городе план-перехват.

Как сообщал "Апостроф", 9 сентября в Киеве группа неизвестных напала на мужчину, затолкала его в автомобиль Mercedes и увезла в неизвестном направлении, при этом очевидцы слышали выстрелы.