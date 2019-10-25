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В Украину идут заморозки и мокрый снег: синоптики назвали дату

пятница, 25 октября 2019, 17:16
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Последние дни октября в Украине пройдут с дождями, мокрым снегом и заморозками.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Небольшой дождь синоптики прогнозируют местами уже во вторник, 29 октября. На следующий день, 30 октября, в западных и северных областях ожидается дождь с мокрым снегом.

"Постепенное снижение температуры: ночью 2-9°, 30 октября в западных и северных областях от 4° тепла до 2° мороза, днем 29 октября 11-17°, в западных, северных и большинстве центральных областей 7-13°, 30 октября 4-10°, на юге и Закарпатье 9-15° тепла", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

В Карпатах погода будет неуютная: временами небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью 29 октября 0-5° тепла, 30 октября от 4° мороза до 1° тепла.

Как ранее сообщал "Апостроф", погода зимой 2019-2020 годов по прогнозам будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами.

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