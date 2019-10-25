Вышки и колючая проволока: экс-главаря ДНР напугал "бандеровский план Б" по Донбассу

Боевики всерьез обеспокоены существованием некого "резервного плана украинского правительства по Донбассу", который якобы подразумевает полную "консервацию" оккупированных территорий с закрытием всех пунктов пропуска и постройкой полноценного оборудованного заграждения на линии соприкосновения.

Об этом, как сообщает "Апостроф", рассказал у себя на канале в Telegramодин из лидеров боевиков Александр Ходаковский.

Он уточнил, что указанная информация основана на "утечках", источников которых называть не стал.

"Писал недавно про таинственный план "Б", заготовленный Украиной по нашу душу... Если верить утечкам, то в случае провала плана "А", который предполагает превратить и без того невыгодную нам "минскую" ситуацию в абсолютно неприемлемый для нас сценарий, вступает в силу план изоляции наших территорий по корейскому варианту: вышки, валы и колючая проволока. При этом всякая миграция, имеющая место сегодня, прекращается, пункты пропуска закрываются", - написал Ходаковский.

Также он отметил, что боевики сами готовы начать строить такого рода заграждения, если получат гарантии прекращения боевых действий. При этом Ходаковский указал на важный гуманитарный аспект "консервации" ОРДЛО.

"Войну предполагается прекращать? Если так - то мы даже готовы помочь в возведении "китайской стены" - людей только жаль. Пенсии - дело важное. Но куда важнее возможность видеть родных и бывать на могилах", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что Украине следует пойти навстречу мирным жителям оккупированных территорий Донбасса и возобновить выплату пенсий на этих территориях. Это заявление вызвало гневные комментарии украинских пользователей в соцсетях.