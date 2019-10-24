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Новая провокация боевиков: появились тревожные новости с Донбасса

четверг, 24 октября 2019, 20:27
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В четверг, 24 октября, на Донбассе боевики устроили провокацию, обстреляв работников коммунального предприятия "Лугансквода".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Около десяти утра, враг с автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", возле остановки Зеленый Гай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получили два человека. Кроме того, в результате обстрелов боевиков ранения получил один военнослужащий.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевой медик ВСУ рассказал про "ад" на передовой и спасение раненых.

Также стало известно о трагической смерти молодого ветерана АТО Николая Мучинского.

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