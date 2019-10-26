Боевика ДНР поймали во время бегства в Россию: видео

В пункте пропуска "Меловое" на границе с Россией был задержан боевик из Донбасса.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, члена незаконных вооруженных формирований задержали военнослужащие Луганского пограничного отряда. Им удалось разоблачить коллаборанта в сотрудничестве с представителями Службы безопасности Украины.

Так, 49-летний уроженец города Мариуполь заявил, что учился в артиллерийском училище города Коломенск, из-за чего принял решение участвовать в боевых действиях против ВСУ летом 2014 года.

Сначала он был завербован группировкой "ополчения Славянска", затем осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения в "1-й Славянской механизированной бригаде ДНР". Также воевал против украинских защитников под Снежным - осуществлял организацию системы огня НВФ, и в районе Саур-Могилы. К середине 2017 был "начальником отделения артиллерии 5-й механизированной бригады ДНР" в Макеевке и Докучаевске.

Мужчину передали работникам СБУ для проведения с ним следственных действий.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ рассказал историю о юном боевике ДНР, которого после тяжелого ранения бросили сослуживцы и руководство его подразделения НВФ.