Как будет проходить верификация выплат в Украине: важные подробности

В Украине собираются проверить всех, кто получает социальные выплаты от государства: под мониторинг попадут получатели пенсий, льгот, субсидий и стипендий.

Верификация выплат будет включать проверку достоверности информации, на основании которой назначается помощь. Проверять собираются данные на предмет несоответствия в "автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных"

Верификация и мониторинг будут осуществляться на специально созданной для этих целей информационно-аналитической электронной платформе, в которую будут поступать данные от субъектов предоставления информации. К последним относятся, помимо органов, непосредственно осуществляющих государственные выплаты, также органы власти, собственники и распорядители реестров, а также банки. Для проведения проверки может использоваться, в частности, информация об открытых в банках на имя реципиента счетах, операциях и остатках по ним.

Законом предусмотрено проведение текущей верификации – то есть, проверки достоверности данных, предоставленных теми, кто уже получает государственную помощь, а также превентивной и ретроспективной верификации. Превентивная верификация проводится на этапе рассмотрения обращения потенциального реципиента за госпомощью. Ретроспективная верификация предполагает проверку информации о реципиенте после того, как он по той или иной причине перестал получать помощь от государства, при этом временной охват такой проверки не может превышать три года "до дня завершения таких выплат".

Для примера, если человек подал на субсидию и не указал, что владеет квартирой площадью в 150 квадратных метров (если квартира имеет площадь более 120 квадратов, субсидия не назначается), то об этом могут узнать из Бюро технической инвентаризации (БТИ) и отобрать право на помощь. То же касается наличия депозитов в банке, которые также могут не позволить получить льготу.

Еще один пример - получение "социальной" помощи в случае, когда гражданин достигает 60 лет, но не имеет достаточного стажа для выхода на пенсию. Для этого вида помощи есть ряд ограничений - в основном, имущественного характера (наличие дополнительного дохода, дорогие покупки, включая членов семьи), соответственно, если что-то из этого не указано в заявлении, но обнаружится в результате проверки, такой человек утратит право на этот вид пенсии.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий.