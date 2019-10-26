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На сколько подорожал борщ в Украине: появилась интересная инфографика

суббота, 26 октября 2019, 02:10
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В сети сравнили, как изменились цены на ингридиенты традиционного украинского борща, подорожало все.

Инфографика с ростом цен на овощи, мясо и сметану была опубликована на странице Типичный Киев в Facebook.

Данные об изменении цен на главные составляющие украинского борща были получены из официального Инфляционного барометра на сайте министерства экономического развития и торговли.

Судя по опубликованной инфографике, больше всего подорожала за последние полгода капуста (цена виросла на 95,5%). Следом идут другие овощи — картошка (74,5%), морковь (54,2%) и свекла (53,2%). Меньше всего подорожание затронуло свинину, однако она тоже подорожала на 8,3%.

"Вы сделали это вместе", "весной мало посадили", - комментируют инфографику в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети опубликовали инфографику, в которой показали, как изменились цены на продукты в Украине за последнее время.

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