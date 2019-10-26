В России похвастались новым "прорывом": в сети волна смеха, фото

В России произошло очередное "торжественное" открытие. На этот раз чиновники Тамбовской области открыли пешеходную дорожку.

Как пишут в социальных сетях, здесь был открыт только кусок дорожки.

"Ни дня без торжественного открытия. На этот раз в Тамбовской области чинуши из "Единой России" (а откуда же ещё) перерезали красную ленточку и открыли кусок пешеходной дорожки. Еще не надоело праздновать?" - говорится в сообщении.

Также в сети показали фотографии "торжественного" открытия пешеходной дорожки.

Тем временем в комментариях уже высмеяли новую выходку от российских чиновников.

Напомним, что торжества по поводу открытия “отремонтированых" дорог в селах Удмуртии (Российская Федерация) повеселили пользователей соцсетей.