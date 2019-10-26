RU  UA  EN

суббота, 26 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 октября

12:27
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций
11:55
55-летняя Моника Беллуччи очаровала фанов снимком из юности
11:20
Шевченко назвал состав сборной Украины на ноябрьские матчи
10:50
Где смотреть онлайн Шахтер - Александрия: расписание трансляций
10:10
Гол Зозули принес победу "Альбасете" в битве с лидером чемпионата
10:09
У каждого свое видение красоты: "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли она пластику
09:56
Где смотреть онлайн Динамо - Карпаты: расписание трансляций
09:25
Голевое пиршество: в фантастическом матче чемпионата Англии побили "вечный" рекорд
07:00
Вкусный грибной суп за 30 минут: простой пошаговый рецепт

25 октября

19:00
Модные тренды осени: 10 теплых вещей, без которых не обойтись в ноябре
18:20
Величайший артист и будущий президент: Канье Уэст удивил сеть эксцентричным интервью
18:08
Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России похвастались новым "прорывом": в сети волна смеха, фото

суббота, 26 октября 2019, 11:28
переглянути новину українською

В России произошло очередное "торжественное" открытие. На этот раз чиновники Тамбовской области открыли пешеходную дорожку.

Как пишут в социальных сетях, здесь был открыт только кусок дорожки.

"Ни дня без торжественного открытия. На этот раз в Тамбовской области чинуши из "Единой России" (а откуда же ещё) перерезали красную ленточку и открыли кусок пешеходной дорожки. Еще не надоело праздновать?" - говорится в сообщении.

Также в сети показали фотографии "торжественного" открытия пешеходной дорожки.

Тем временем в комментариях уже высмеяли новую выходку от российских чиновников.

Напомним, что торжества по поводу открытия “отремонтированых" дорог в селах Удмуртии (Российская Федерация) повеселили пользователей соцсетей.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец тепла: что будет с погодой на выходные

Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий

Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: