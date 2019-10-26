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В России разгорелся скандал вокруг игры, где солдат Путина представили террористами

суббота, 26 октября 2019, 20:09
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В РФ возник скандал из-за новой игры Call of Duty: Modern Warfare, где российских солдат представили террористами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Championat.

Американские разработчики поработали над графикой и порадовали игроков по-настоящему отличным онлайн-режимом. Однако не все так гладко для российских пользователей. Авторы игры разработали интересный сюжет, где проиллюстрировали химическую атаку русских солдат на сирийскую деревню. Также есть и использование ими запрещенного "белого фосфора".

"В нашей игре есть хорошие американцы и плохие американцы, хорошие русские и плохие русские", - оправдывались авторы.

На скриншоте из игры видно, что "Русский солдат 5" казнит гражданских. Также игроков встревожила цитата, которая появляется на экране во время загрузки. Ее автор Фата Карим якобы не видит разницы между российской армией и Аль-Каталой (намек на запрещенную в России террористическую организацию) – для него "они все террористы".

Отмечают, что серия игр Call of Duty ранее уже представляли Россию в плохом свете.

Как сообщал "Апостроф", в Симферополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) дети играют в жестокие "игры", "тренируясь" убивать.

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