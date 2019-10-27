"Работал" по ночам: в Киеве поймали наглого автовора, фото

В Киеве задержали дерзкого грабителя, который зарабатывал на том, что совершал кражи из автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Вор действовал ночью, передвигаясь на автомобиле. Он похищал с авто инструменты, магнитолы и видеорегистраторы, разбивая стекло двери", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Известно, что 42-летнего преступника задержали на улице Булгакова, где он разбил стекло двери автомобиля и похитил оттуда подголовники кресел.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве безжалостные грабители отобрали у женщины домашнего любимца.