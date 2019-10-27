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Украинских топ-политиков превратили в героев комиксов: сеть взорвали забавные "фото"

воскресенье, 27 октября 2019, 12:34
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В сети представили украинских топ-политиков в виде героев комиксов.

Картинки разместили в интернете.

Их сделали с помощью нейросети Bubble Face, которая превращает фотографии людей в картинки из комиксов. Такой эксперимент решили провести над политиками Украины.

Давид Арахамия
1 / 1
Дмитрий Дубилет
1 / 1
Арсен Аваков
1 / 1
Дмитрий Разумков
1 / 1
Алексей Гончарук
1 / 1

Bubble Face – фильтр, который работает на основе нейросетей и делает фото нарисованным. Задумка не новая, но теперь у пользователей есть возможность почувствовать себя героем комикса. Для этого достаточно включить камеру или загрузить картинку из галереи. Как и все приложения с искусственным интеллектом, Bubble Face работает не идеально.

Как сообщал "Апостроф", в Украине возобновили популярную в 90-х традицию вешать борды с политической агитацией на людей.

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