Украинских топ-политиков превратили в героев комиксов: сеть взорвали забавные "фото"

В сети представили украинских топ-политиков в виде героев комиксов.

Картинки разместили в интернете.

Их сделали с помощью нейросети Bubble Face, которая превращает фотографии людей в картинки из комиксов. Такой эксперимент решили провести над политиками Украины.

Давид Арахамия 1 / 1 Дмитрий Дубилет 1 / 1 Арсен Аваков 1 / 1 Дмитрий Разумков 1 / 1 Алексей Гончарук 1 / 1

Bubble Face – фильтр, который работает на основе нейросетей и делает фото нарисованным. Задумка не новая, но теперь у пользователей есть возможность почувствовать себя героем комикса. Для этого достаточно включить камеру или загрузить картинку из галереи. Как и все приложения с искусственным интеллектом, Bubble Face работает не идеально.

Как сообщал "Апостроф", в Украине возобновили популярную в 90-х традицию вешать борды с политической агитацией на людей.