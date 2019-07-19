Назад в 90-е: в сети показали фото политического "раба" в Киеве

В Украине возобновили популярную в 90-х традицию вешать борды с политической агитацией на людей.

Фотографию такого агитатора опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Евгений Манженко.

Он отметил, что ранее на постсоветском пространстве такая практика агитации была признана оскорблением человеческого достоинства.

"Рабы-борды были популярны в России в 90-х (это выгодно - экономия на рекламных носителях). Но популярными были недолго - эффект был немножко совсем не тот. Даже русские это воспринимали как отвратительную эксплуатацию и оскорбление человеческого достоинства. Какое досадное самоубийство", - пишет блогер.

Следует отметить, что на борде, прикрепленном к спине агитатора, есть грамматические ошибки, а сам он оформлен в цветах "Партии Регионов" образца 2012 года. Сам агитатор при этом оскорбленным себя не ощущает и на фото улыбается.

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