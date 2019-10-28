А вдруг война: оккупанты в Крыму разозлили сеть опросом для школьников

Российские оккупанты в аннексированном Россией Крыму удивили странным опросом школьников в Евпатории.

О нем рассказал в Facebook украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

"Евпаторийских школьников оккупанты опрашивают о том, готовы ли они "защищать русский федерацию с оружием в руках, если начнется война". Опрос проводит Минобороны рф. При этом обнаруживают "неблагонадежных", - написал он.

В анкете также имеются вопросы о готовности служить в российской армии и связывать свою профессию с военной службой.

"Кроме того, в анкете есть вопрос о том, в каких поступках и действиях проявляется патриотизм", - добавил боец ВСУ.

В сети тут же стали обсуждать странный опросник оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о стягивании российской техники в аннексированный Крым.