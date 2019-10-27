Россия стянула в оккупированный Крым опасное оружие: фото

В воскресенье, 27 октября, на набережной одного из главных курортных городов оккупированного Крыма, Ялты, прошла выставка военной техники российской армии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Андрей Клименко.

По его словам, в порт Ялты прибыл ракетный корвет "Орехово-Зуево" (проект 21631 - шифр "Буян-М"), способный брать на борт до 8 крылатых ракет, в том числе и с ядерными боеголовками.

Кроме того, на набережной местным жителям демонстрируют такие "аттракционы" как ракетные установки "Град", 120-мм минометы "Сани", 152-мм гаубицы "Мста".

"Ну и каша с большим черпаком, конечно", – добавляет Клименко.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 25 октября, в оккупированном Россией Крыму произошла авария с участием маршрутки и военной техники.