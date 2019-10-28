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Готовьтесь к холоду: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

понедельник, 28 октября 2019, 06:20
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Фото: Fragrantica

С понедельника, 28 октября, в Украине значительно похолодает, также обещают осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В начале недели температура воздуха днем опустится до +10...+16 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге страны. Там столбики термометров покажут +15...+17 градусов за Цельсием. Холоднее обещают на западе - 10-13 градусов выше нуля.

Ночью температура опустится до +5...+10 градусов. В западных регионах пройдут дожди. На остальной территории сухо и солнечно.

Во вторник, 29 октября, дневная температура воздуха будет +6...+16 градусов. Ночью - 3-8 градусов тепла. Дожди прогнозируют в центральной Украине, в некоторых западных областях и на севере страны.

В среду, 30 октября, температура упадет еще ниже, до +3...+9 градусов днем. Ночью на запад страны уже придут заморозки - 0-1 градуса ниже нуля. Небольшие осадки пройдут на юге страны, в некоторых западных и восточных регионах.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

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