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На Донбассе ликвидирован боевик "Станислав Донецкий": фото

понедельник, 28 октября 2019, 18:04
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В воскресенье, 27 октября, на Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных формирований – Станислав Засимец 1997 года рождения.

Об этом уведомил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Обстоятельств смерти боевика пока не установлено, опубликовано лишь его фото.

"Засимец Станислав сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - заметил офицер.

Из профиля Засимца на сайте "Миротворец" известно, что он родился во Владимировке, Волновахского района Донецкой области. Известно также, что у него есть брат, который не зарегистрирован в базе сайта, о нем боевик сам указал на странице ВКонтакте.

Как сообщал "Апостроф", 23 октября на Донбассе погиб молодой член незаконных вооруженных формирований, боевик так называемой ДНР Владислав Вакулин 2000 года рождения.

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