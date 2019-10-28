Стало известно о гибели на Донбассе 19-летнего боевика ДНР: фото

В среду, 23 октября, на Донбассе погиб молодой член незаконных вооруженных формирований, боевик так называемой ДНР Владислав Вакулин.

Об этом в своем Telegram канале сообщает блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Блогер публикует скриншоты из социальных сетей, на которых знакомые боевика скорбят о его смерти. Судя по данным на странице Вакулина в "Вконтакте", он был родом из Горловки. Родился в 2000 году.

При этом, другой блогер под ником Necro Mancer, также со ссылкой на комментарии в социальных сетях, отмечает, что Вакулин погиб не в боевых условиях.

Как ранее сообщал "Апостроф", в октябре на востоке Украины в результате боевых действий погибло 18 российских наемников, еще 46 получили ранения.