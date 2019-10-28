Украину опять накроет опасная непогода: что известно

Во вторник, 29 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана, на дорогах будет ограниченная видимость.

Об опасностях сложившейся погоды сообщили в Укргидрометцентре.

"29 октября ночью и утром в южных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Водителям автотранспорта из-за ограниченной видимости на дорогах советуют в эти сутки снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег.