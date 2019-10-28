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В Киеве - новый случай дифтерии: ситуация становится опасной

понедельник, 28 октября 2019, 21:19
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В состоянии средней тяжести была госпитализирована 35-летняя жительница Киева, у которой диагностировали дифтерию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет ТСН.

Чтоб оказать помощь пациентке, медики использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки.

"Ей ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - сообщила журналистам советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.

У троих детей пациентки взяли мазки для анализов, чтобы установить, здоровы ли они. Дополнительное обследование будут проходить также все родственники, с которыми контактировала женщина. Результаты станут известны во вторник, 29 октября.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве дифтерией заболел 9-летний ребенок, ученик одного из столичных лицеев.

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