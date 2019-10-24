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Летальность - 90%: в Киеве зафиксировали опасную болезнь

четверг, 24 октября 2019, 21:56
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В Киеве зафиксировали первый за последние несколько лет случай дифтерии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Страну.

Так, в Киеве дифтерией заболел 9-летний ребенок, ученик одного из столичных лицеев.

"Причем врачи сразу не дали сигнал, у ребенка было порядка 500 контактов", - рассказал изданию экс-руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины и глава общественной организации Институт общественного здоровья Святослав Протас.

Сейчас контактировавшие с больным дети находятся под контролем медиков.

При этом, родители некоторых детей сообщили врачам, что не делали прививок от дифтерии. Но в медицинских картах учеников есть справки о вакцинации. То есть, по всей видимости, нужные справки о прививках попросту покупали.

Протас не исключает, что в Киеве может начаться эпидемия дифтерии. Причем, она рискует оказаться намного сложнее, чем эпидемия кори, которая только недавно пошла на спад.

"У дифтерии летальность - 90%", - пояснил Протас.

Ситуацию усугубляет тот факт, что в Украине не хватает сыворотки против дифтерии.

"Всего на страну - 200 доз. Тогда как на один случай нужно от 3 до 10 доз. Во время вспышки заболевания в 90-х годах использовали несколько тысяч доз. В Закарпатье, где тоже есть случаи заболевания, сыворотки уже не хватает, они ищут препарат по другим регионам", - сказал Протас.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине от кори скончался 5-летний ребенок.

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