В суде Киева произошла потасовка из-за проспектов Бандеры и Шухевича: видео

В понедельник, 28 октября, во время заседания по вопросу отмены решения о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Киеве, произошла потасовка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на INSIDER.

Так, решение дать этим проспектам имена Бандеры и Шухевича горсовет принял в 2016 и 2017 годах соответственно. Две общественные организации "Еврейская правозащитная группа" и "Ветераны труда - дети войны" подали иск и через окружной административный суд Киева добились отмены решений горсовета.

На заседании 28 октября представители общественных организаций выразили недоверие составу суда. Коллегия дала им время на выражение недоверия в письменном виде. В какой-то момент в помещении, где проходило заседание суда произошла драка.

Так, депутат Владимир Назаренко рассказал, что общался с мужчинами, которые представляли противников переименования улиц. Он называет их "охранниками Елены Бережной". Именно Бережная представляет интересы ОО, которые добились отмены переименований.

По словам Назаренко, мужчины начали толкать его, после чего возникла драка между ними и националистами.

"Одно дело, когда эти титушки просто ходят на заседания, другое - когда начинают распускать руки", - сказал Назаренко.

Пообщаться с другой стороной конфликта не удалось - они быстро покинули территорию суда.

В конце концов, коллегия судей приняла решение, что заявление об отводе будет рассматривать другой судья. Когда это будет, неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, почему в Киеве не будет улицы Маккейна.