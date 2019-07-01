Скандал вокруг проспекта Бандеры в Киеве: появилась реакция главы ОПУ Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал решение суда, который отменил решение КГГА о переименовании проспектов Московского и Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

В интервью "РБК-Украина" он заявил, что руководство страны не вмешивается в работу судов.

"А что надо делать? Мы не вмешиваемся в судебную систему, не имеем права по Конституции", - отметил он.

По словам Богдана, вопрос переименование проспектов можно вынести на референдум.

"Почему кто-то должен определить, как называть? Хотят Бандеры - пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативно", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что киевская власть будет подавать апелляцию на решение суда столицы.