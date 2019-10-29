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Как в Киеве профессиональные воры обманывают продавцов: в сети показали видео

вторник, 29 октября 2019, 02:30
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В Киеве на улице Драйзера, 8 в кафе профессиональный вор обдурил продавщицу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На видео видно, что вор действует по отработанной схеме.

"(Аферист - ред.) заказал кофе. Дал 500 грн. Девушка дает ему сдачу. Он берет остальные в руки," заговаривает зубы ". Отшлифованным движением прячет 2 купюры по 200 грн, типа возвращает остальные и говорит, что передумал брать кофе . Забирает свои 500 гривен, украденные 400 и уходит, говоря "подготовьте и заверните шоколадных пирожных, позже вернусь", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области хозяин дома проучил наглых воров с помощью оружия. Двое молодых людей несколько дней приглядывались к одному из домов. Однако хозяин дома заметил любознательных парней и насторожился. Когда они попытались ограбить дом, хозяин достал дробовик и начал стрелять.

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