Пришлось бежать очень быстро: под Киевом хозяин дома устроил "горячий" прием ворам, фото

В Киевской области хозяин дома проучил наглых воров с помощью оружия.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Отмечают, что двое молодых людей несколько дней приглядывались к одному из домов. Они отслеживали, когда хозяина нет на месте - когда уходит и приходит он домой.

Однако хозяин дома заметил любознательных парней и насторожился. Когда они попытались ограбить дом, хозяин достал дробовик и начал стрелять. Он ни в кого не попал, но сильно напугал злоумышленников. Один из них, убегая, потерял свою шапку.

Поймать воров не удалось. Но известно, что они приехали на авто Volkswagen (BA9593BO) и/или KIA (CA3733CC Bg).

Как сообщал "Апостроф", в общежитии Национального транспортного университета был задержан вор, успевший совершить семь краж из комнат студентов.