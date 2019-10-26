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Пришлось бежать очень быстро: под Киевом хозяин дома устроил "горячий" прием ворам, фото

суббота, 26 октября 2019, 19:40
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В Киевской области хозяин дома проучил наглых воров с помощью оружия.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Отмечают, что двое молодых людей несколько дней приглядывались к одному из домов. Они отслеживали, когда хозяина нет на месте - когда уходит и приходит он домой.

Однако хозяин дома заметил любознательных парней и насторожился. Когда они попытались ограбить дом, хозяин достал дробовик и начал стрелять. Он ни в кого не попал, но сильно напугал злоумышленников. Один из них, убегая, потерял свою шапку.

Поймать воров не удалось. Но известно, что они приехали на авто Volkswagen (BA9593BO) и/или KIA (CA3733CC Bg).

Как сообщал "Апостроф", в общежитии Национального транспортного университета был задержан вор, успевший совершить семь краж из комнат студентов.

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