Разводят на деньги: в соцсетях запустили фейк про раздачу Зеленским денег каждому украинцу

В соцсетях Facebook и Инстаграм мошенники выманивают деньги у пользователей, посылаясь на выдуманный указ президента Украины Владимира Зеленского "о выдаче 15 тысяч гривен каждому жителю Украины".

Об этом сообщает Telegram-канал Харьков 1654

"Чтобы "получить эти деньги" нужно пройти некий унылый опрос на сайте, дальше — перекидывает на страничку с просьбой сделать (хохочу) "закрепительный платеж" — гривен 150", - сказано в сообщении.

Сайт компании, которая якобы проводит опрос, администрируется из Москвы, ее адрес невозможно отыскать через поисковики в Интернете. Деньги, конечно же, уходят в никуда.

"Развод скучный, единственное, что в нем забавного — это подводка про Зеленского. Но на всякий случай — расскажите о нем своим менее технически грамотным родственникам и друзьям —пусть будут осторожнее", - предостерегают авторы сообщения.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети появились сообщения о новой афере с монетами, жертвой которой уже стали доверчивые украинцы.