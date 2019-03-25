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Украинцы массово стали жертвами новой аферы: в чем ее суть

понедельник, 25 марта 2019, 04:26

В сети стали появляться сообщения о новой афере, жертвой которой уже стали доверчивые украинцы.

В частности, как рассказывают в сообществе dtp.kiev.ua, на улицы ряда украинских городов вышли жулики, которые предлагают украинцам купить по дешевке раритетные монеты.

Сообщается, что к доверчивым украинцам на улице подходит мужчина, показывающий горсть древних монет, которые якобы выкопали во время проведения строительных работ неподалеку. Сперва он просит посмотреть в Google, что это за монеты.

Когда же ничего не подозревающая жертва видит, что это действительно древние монеты и у нумизматов они стоят порядка 300 долларов за штуку, строитель предлагает выкупить их у него все разом за 100 долларов, объясняя это тем, что завтра ему уезжать за границу, а пограничники монеты отберут.

Если доверчивый украинец соглашается на сделку, то каждый получает то, на что условились. Однако лишь позже жертва узнает, что ей продали искусную подделку, которую на AliExpress можно купить по 1-2 доллара за штуку.

Отмечается, что стоят за это аферой представители ромской национальности, которые ежедневно перевозят "строителя" на новое место охоты.

Известно, что аферистов уже не раз видели в Киеве и Львове. Сколько именно людей стали их жертвами – пока неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео с наглым мошенником из Киева.

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