Украинский школьник попытался бежать через границу в Беларусь: фото "героя"

Пограничники задержали неподалеку от украинско-белорусской границы мальчика 11 лет, который пытался проникнуть в другую страну.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что школьника задержали сотрудники ГПСУ Луцкого отряда.

Мальчик рассказал, что является гражданином Беларуси, как и его отец. В Украину они якобы прибыли за продуктами, и отец уехал, а сам мальчик решил дойти по железнодорожным колеям в другую страну самостоятельно.

После проверки выяснилось, что школьник солгал. Он является гражданином Украины, уроженцем Ровенской области, и никакие его близкие из страны не выезжали.

Задержанного ребенка передали полицейским Ровенской области, а те в свою очередь отвезли его к матери.

Как сообщал "Апостроф", ранее 15-летний подросток за рулем родительского авто, которое "одолжил" без спросу, устроил смертельное ДТП в Запорожье.