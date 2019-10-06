В Запорожье подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП: фото и видео с места

В субботу, 5 октября, 15-летний подросток за рулем родительского авто устроил смертельное ДТП в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Авария случилась в Коммунарском районе. Водитель Hyunday, взявший транспортное средство без разрешения родителей, не справился с управлением, его вынесло на встречку, после чего произошло столкновение с Daewoo Lanos.

Отмечается, что в результате аварии погиб 14-летний парень, находившийся в авто, за рулем которого был подросток: школьник скончался в больнице.

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Водитель и еще двое пассажиров, ребята 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Кроме того, в медучреждение попал водитель Daewoo Lanos 1983 года.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.