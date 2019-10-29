В "стрелялке", вызвавшей скандал в России, засветилась "Донбасс-Арена": фото

В игре Call of Duty: Modern Warfare появилась локация с центром временно оккупированного боевиками Донецка.

Об этом сообщает ресурс tribuna.com.

Так, в игре показали место, которое очень похоже на "Донбасс-Арену". В сети появились фотографии с игры, где видно такую локацию.

Напомним, в сети показали новую карту в известной компьютерной игре Call of Duty, события игры перенесут персонажей на войну в Донецк.

Также авторы Call of Duty: Modern Warfare разработали интересный сюжет, где проиллюстрировали химическую атаку русских солдат на сирийскую деревню. Также есть и использование ими запрещенного "белого фосфора".

Как ранее сообщал "Апостроф", в РФ возник скандал из-за новой игры Call of Duty: Modern Warfare, где российских солдат представили террористами.