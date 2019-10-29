В украинский порт зашли корабли НАТО: яркие фото и видео

Во вторник, 29 октября, в порт Одессы прибыли четыре корабля стран НАТО.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В частности речь идет об минных тральщиках четырех стран альянса: ESPS "Sella" (Испания), "Ros Lupu Dinescu" (Румыния), BGS "Shkval" (Болгария) и ITS "Numana" (Италия).

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Известно, что это корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО "SNMCMG2", а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели.

"Планируется, что группировка кораблей посетит делегация НАТО во главе с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется именно с Одессы 30 октября", - рассказали в Минобороны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессу прибыл новейший военный корабль США USNS Yuma.