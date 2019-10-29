RU  UA  EN

вторник, 29 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 октября

17:15
Разводят на деньги: в соцсетях запустили фейк про раздачу Зеленским денег каждому украинцу
17:09
Ты такой, как я мечтала: украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения
16:53
Так были обстрелы или нет? В сети ажиотаж из-за разведения сил в Золотом
16:49
Под Киевом в страшном ДТП погиб молодой парень: видео с места
16:47
Оккупанты заявили о задержании украинца с боеприпасами на админгранице с Крымом
16:39
В Харькове полицейский заснял интимный досуг парочки в авто судьи возле школы
16:19
В украинский порт зашли корабли НАТО: яркие фото и видео
15:53
Беременная Эшли Грэм выбрала на Хэллоуин сексуальный наряд
15:51
Стало известно о смерти боевика ДНР с позывным "Мрак", пытавшего украинских пленных: фото
15:43
В Украине ввели новые штрафы для автомобилистов: за что придется платить
15:33
Октябрь пакует чемоданы: синоптик предупредила украинцев о морозах
15:21
Боевики ДНР устроили наглую провокацию на Донбассе в день разведения сил
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В украинский порт зашли корабли НАТО: яркие фото и видео

вторник, 29 октября 2019, 16:19
переглянути новину українською
Фото: сайт Минобороны

Во вторник, 29 октября, в порт Одессы прибыли четыре корабля стран НАТО.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В частности речь идет об минных тральщиках четырех стран альянса: ESPS "Sella" (Испания), "Ros Lupu Dinescu" (Румыния), BGS "Shkval" (Болгария) и ITS "Numana" (Италия).

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Известно, что это корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО "SNMCMG2", а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели.

"Планируется, что группировка кораблей посетит делегация НАТО во главе с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется именно с Одессы 30 октября", - рассказали в Минобороны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессу прибыл новейший военный корабль США USNS Yuma.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году

"Украинская формула мира": в Раде рассказали, как возвращать Донбасс

Кризис неминуем: что будет с делами Майдана после отставки Горбатюка

Конец тепла: что будет с погодой на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: