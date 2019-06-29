В Одессу прибыл новейший военный корабль США: фото

В субботу, 29 июня, американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одесса.

Об этом сообщает Думская.

Около 11:00 катамаран ошвартовался у причала 1к. Уточняется, что Yuma доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях "Си Бриз-2019".

В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США - ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Как сообщал "Апостроф", ранее в украинский порт в сопровождении дельфинов зашли военные корабли НАТО. Дельфины сопровождали испанский и канадский фрегаты, которые зашли порт.

Также корабли Черноморского флота (РФ) взяли на сопровождение вошедшие в акваторию Черного моря фрегаты НАТО.