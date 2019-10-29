В Венгрии автобус с украинцами попал в жуткое ДТП, много пострадавших: фото

28 октября в Венгрии у Ниредьгазы микроавтобус с украинцами на скорости врезался в отбойник, пострадало семь украинцев.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Mukachevo.net.

На перекрестке шоссейных дорог 41 и 403 вблизи города Ниредьгаза микроавтобус с украинцами на скорости врезался в отбойник, а затем вылетел в кювет, где перевернулся.

По информации полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег пострадали семь человек. Один из пассажиров в крайне тяжелом состоянии - его пришлось освобождать спасателям. Пострадавших немедленно госпитализировали.

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Причиной аварии могли стать как туман, так и невнимательность водителя.

Стоит отметить, что автобусы с украинскими работниками все чаще попадают в ДТП. За последнее время таких аварий произошло сразу несколько.

Как сообщал "Апостроф", 24 октября в Турции автобус, который вез украинских туристов из Денизли в Анталию, попал в страшное ДТП, в результате чего пострадали 13 человек.