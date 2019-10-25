В Турции автобус с украинцами попал в страшное ДТП, много пострадавших: фото

В четверг, 24 октября, в Турции автобус, который вез украинских туристов из Денизли в Анталию, попал в страшное ДТП, в результате чего пострадали 13 человек.

Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Авария произошла утром. Пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором, ранения получили 10 украинцев, турецкий гид и оба водителя - трактора и бусика.

На месте инцидента работали медики и правоохранители, пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Все украинские туристы пребывают в удовлетворительном состоянии. Жандармерия начала расследование происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 19 октября на востоке Венгрии рядом с селом Пацин, недалеко от границы со Словакией, произошло масштабное ДТП, в котором пострадали 10 граждан Украины.