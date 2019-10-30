Когда "Ольха" и "Нептун" поступят на вооружение ВСУ: в СНБО дали четкий ответ

В Украине уже принят на вооружение ВСУ ракетный комплекс "Ольха", и в данный момент продолжаются испытания ракет "Ольха-М" и комплекса "Нептун", ракеты для которого уже разработаны.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Финансирование происходит, деньги предусмотрены на следующий год…. Сейчас принята на вооружение "Ольха" с дальностью действия до 70 км и проводятся испытания модернизированной ракеты "Ольха-М", с дальностью действия до 130 км. Также активно проводятся испытания украинского комплекса крылатых ракет "Нептун" - одноименная ракета также создана специалистами КБ "Луч", - заметил он.

Сергей Кривонос уточнил, что испытания украинских ракетных комплексов еще не завершены и в данный момент речь идет о финансировании проекта. По его словам, к концу нынешнего года в ситуации с "Ольхой-М" и "Нептуном" должна появиться конкретика.

"Исходя из программы разработки и проведения испытаний, ответ на это можно дать к концу года. Ракетные комплексы быстро не создаются. Даже в СССР при испытаниях РСЗО "Смерч" было произведено более 1500 пусков. У нас нет таких широких возможностей, поэтому мы стараемся совершать как можно меньше ошибок", - сообщил чиновник СНБО.

Как сообщал "Апостроф", ранее директор Defense Express Сергей Згурец заявил, что отдельные виды вооружения ВСУ уже способны дать мощный ответ российской агрессии на Донбассе.