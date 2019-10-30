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Переписывают номера оружия: сеть взбудоражили подробности разведения сил на Донбассе, фото

среда, 30 октября 2019, 11:26
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В сети показали фотографии, как сотрудники ОБСЕ переписывают номера оружия украинских военнослужащих и боевиков на Донбассе в рамках разоружения перед разведением сил.

Снимок процедуры на стороне боевиков опубликовал известный волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

"Кому там нужна была фотография где ОБСЕ-шники переписывают номера оружия на той стороне?", - подписал он публикацию.

В то же время волонтер Ирина Коваленко опубликовала фото, как наблюдатели ОБСЕ фиксируют номера вооружения украинских военнослужащих.

Она высказалась крайне негативно относительно происходящего, высказав недоверие к международным наблюдателям и критику действующего руководства государства, которое согласилось на такую процедуру в рамках отведения вооружения с линии разграничения.

"Буряты в касках ОБСЕ переписывают номера оружия наших войск, отводимых из нашей же территории. Сюр. Стыд. Что я делала на востоке с 2014-го? Отец моего ребенка инвалид войны. Я жду операцию по онкологии. Мы хоронили собратьев. Я похоронила ближайшего человека в то время. У нас есть ребенок - что ожидает ее в стране болванов, хамов, ряженых "героев" и продажных "патриотов"? Довыбирались", - написала волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети раскритиковали заявление штаба ООС о том, что в районе Золотого, где началось разведение сил, не было обстрелов.

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