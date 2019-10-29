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Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе

В Золотом началось разведение сил, но обстрелы на Донбассе не утихают

Дмитрий Иванческул вторник, 29 октября 2019, 15:27
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В Золотом началось разведение сил, но обстрелы на Донбассе не утихают Фото: unian

В Минске во вторник, 29 октября, стартовало очередное заседание рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Позже в Минске состоится и встреча контактной группы, в которой продолжат обсуждать срываемое перемирие, разведение сил и средств, а также, вероятно, обмен пленными между Киевом и боевиками ДНР-ЛНР.

Тем временем ситуация на Донбассе опять накаляется. В частности, накануне под обстрел попали добровольцы и ветераны, находящиеся в Золотом-4, где должно произойти разведение сил.

Что происходит на Донбассе

Боевики давно забыли о том, что в зоне ООС объявлено перемирие. И если ранее интенсивность обстрелов колебалась в зависимости от настроений боевиков, то сейчас на Донбассе фиксируется стабильность со знаком "минус".

Только за прошлые сутки, 28 октября, боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом пять обстрелов произошло возле Золотого-4, что, по сути, срывает разведение сил. Впрочем, в ООС отмечают, что обстрелы произошли "за пределами участка разведения".

Аналогичная ситуация наблюдается почти весь октябрь. При этом количество обстрелов иногда зашкаливает, превышая 20 за сутки.

Впрочем, власти продолжают настаивать, что разведение сил необходимо проводить. Вокруг этого вопроса, в частности, произошел и скандальный разговор президента Владимира Зеленского с добровольцем. Якобы разведение сил не приведет к тому, что боевики смогут просто захватить под свой контроль территорию, которую покинут украинские военные.

Жители Золотого-4 накануне разведения сил разделились во мнении: одни опасаются, что будет бойня, другие считают, что ситуация успокоится и жить станет легче.

Разведение – старт!

Тем временем 29 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал два очень интересных заявления. Первое: разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое и Петровское состоится в течение 7-10 дней. Это, несмотря на то, что разведение должны начинать только после 7 дней тишины в районах населенных пунктов.

Второе заявление: разведение сил в Золотом стартовало уже 29 октября.

"Если мы в Золотом разведем сегодня, завтра, послезавтра, то мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит седьмой день. Я надеюсь 7-10 дней", - сказал Пристайко, отвечая на вопрос, когда произойдет разведение.

Глава МИД отметил, что этот процесс поможет Украине организовать встречу "нормандской четверки", которую сейчас блокирует Россия.

При этом заявление Пристайко застало врасплох штаб ООС. Там сперва не подтвердили разведение сил, а после все-таки сказали, что оно действительно происходит. Боевики якобы также дали сигнал о готовности к отводу своих сил.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным в результате соблюдения режима тишины в течение последней недели", - говорится в заявлении штаба ООС.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ также подтвердили начало разведения.

Отмечается, что украинская сторона примет все необходимы меры, чтобы начавшийся процесс не ослабил "оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке".

Между тем на заявление уже отреагировал Владимир Зеленский, назвав такие действия "прекрасными".

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никакого обстрела", - сказал он, пояснив, что зеркальный отвод начался, поскольку украинская сторона и миссия ОБСЕ зафиксировали семидневный режим тишины на этом участке.

Что будет, если разведение сил состоится

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что после отхода со своих позиций ВСУ и боевиков, в освободившуюся зону зайдут представители СБУ, а также Нацгвардии, которые будут заниматься патрулированием и следить за соблюдением порядка.

Помимо этого, во время пресс-марафона Зеленский намекал и на какой-то секретный план по обеспечению безопасности после разведения сил. Однако, в чем именно его суть – до сих пор неясно. Тогда президент говорил, что не хотел бы его озвучивать, поскольку враг не должен знать все.

Что думают добровольцы и ветераны

В рядах ветеранов войны и волонтеров все еще ходят разговоры о том, что наивность Зеленского, который на слово верит боевикам (при том, что Москва уже заявила, что повлиять на них не может), может закончиться капитуляцией и потерей новых территорий.

В частности, бывший член ДУК "Правый сектор" Алексей Бык в комментарии одному из СМИ заявил, что ситуация с добровольцами и ветеранами, которые прибыли в Золотое показывает, что конфликт на Донбассе далек от завершения.

"То, что мы видим сейчас, - далеко не финал. Если кто-то думает что у нас замороженный конфликт какой-то, как в Приднестровье, то это художественное преувеличение. Потому что он, этот конфликт, только начинается, до этого была только первая его фаза", - убежден он.

В свою очередь бывший замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский высказал "Апострофу" радикальную идею, в случае, если боевики сорвут разведение сил и захватят населенные пункты, которые оставили ВСУ.

"Тогда нам нужно не занимать свои рубежи, а осуществлять наступательную операцию, разбить врага и занять его позиции. Если мы выполним условия разведения, а они - нет, тогда какие вопросы - получайте ответку. Мы говорим, что армию уже построили, что она у нас готова к активным действиям", - заявил он.

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