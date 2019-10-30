Под Харьковом на крупной взятке поймали лесника, которому звонил Зеленский: фото

В среду, 30 октября, в Харьковской области сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали скандального руководителя "Гутянского лесхоза" Виктора Сысу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на нардепа из фракции "Слуга народа" Алексей Кучер.

По его словам, Сысу задержали при попытке дать взятку одному из сотрудников НАБУ.

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тысяч долларов. Не получилось", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Как отмечает издание NewsRoom со ссылкой на источники, на место задержания приехала родственница Сыса, которая попыталась убедить силовиков, что найденная в машине лесника сумка принадлежит ей. Тем не менее, фигуранта усадили в авто и повезли в Киев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Харьков встретился с директором ГП "Октябрьский лесхоз" Русланом Чагаровским. В причастности к масштабным вырубкам тот обвинил экс-главу областного лесхоза Александра Зинченко и кандидата на эту должность Виктора Сысу. После этого Владимир Зеленский лично набрал последнего и пригласил его приехать в Офис президента.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 29 октября, чиновника Национального банка Украины задержали на взятке в 50 тысяч долларов.