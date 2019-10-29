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Влиятельного чиновника НБУ поймали на крупной взятке: опубликованы фото

вторник, 29 октября 2019, 19:29
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Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Во вторник, 29 октября, чиновника Национального банка Украины задержали на взятке в 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновника задержали на получении 40 тысяч долларов взятки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровненской области задержали главу Рокитнивской райгосадминистрации во время получения 100 тыс. долларов взятки за содействие в незаконной аренде.

Весной в Киеве на вымогательстве взятки задержали должностных лиц КГГА, которые хотели получить неправомерную выгоду от людей с особыми потребностями.

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