Влиятельного чиновника НБУ поймали на крупной взятке: опубликованы фото

Во вторник, 29 октября, чиновника Национального банка Украины задержали на взятке в 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновника задержали на получении 40 тысяч долларов взятки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровненской области задержали главу Рокитнивской райгосадминистрации во время получения 100 тыс. долларов взятки за содействие в незаконной аренде.

Весной в Киеве на вымогательстве взятки задержали должностных лиц КГГА, которые хотели получить неправомерную выгоду от людей с особыми потребностями.