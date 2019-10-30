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Не было десятки лет: в Украине маленький ребенок подхватил очень опасную болезнь

среда, 30 октября 2019, 15:24
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В Тернопольской области госпитализировали ребенка, у которого, по предварительному заключению врачей, обнаружена сибирская язва.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Укринформ.

Как сообщила агентству исполняющая обязанности директора Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук, в одном из центральных районов Тернопольской области у ребенка обнаружили заболевание с предварительным диагнозом "сибирская язва".

Это острая инфекционная болезнь, которая имеет преимущественно кожную форму, реже - легочную и кишечную формы с явлениями сепсиса. Основными источниками инфекции являются больные домашние травоядные животные: крупный и мелкий рогатый скот.

"Болезнь кожной формы, со средой тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей", - уточнила руководительница лабораторного центра.

Подтвердится ли предварительный диагноз больного ребенка, станет известно после соответствующих исследований, материалы для которых отправлены в Киев.

Как сообщили в лабораторном центре, в последние десятилетия случаев заболевания сибирской язвой в Тернопольской области не было зафиксировано.

Как сообщал "Апостроф", раньше на Волыне у маленького ребенка врачи диагностировали страшную болезнь - полиомиелит.

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