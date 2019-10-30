Землю на несколько дней накроет сильная магнитная буря: советы от медиков

В конце ноября Украину накроет сильная магнитная буря. На протяжении пяти дней метеочувствительные люди будут ощущать головные боли, повышенное давление и слабость.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Сильная магнитная буря уровня G1 накроет Землю 21 числа и продлится 22 ноября. 23 и 24 ноября магнитосфера останется возбужденной, после чего активность солнца начнет спадать.

На протяжении пяти дней метеочувствительные люди будут ощущать недомогание. Чтобы улучшить свое состояние, медики советуют придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Кроме того, за несколько дней до начала магнитных бурь специалисты советуют исключить из рациона сладкое и жареное, потому, что такая пища может сгущать кровь и снижать стрессоустойчивость.

В то же время, для укрепления сердца и сосудов рекомендуются продукты, богатые магнием, такие как сухофрукты или печеная картошка и калием, которого много в морской рыбе.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.