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Боевики ДНР анонсировали новый обмен пленными с Киевом: озвучена формула

четверг, 31 октября 2019, 15:28
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Боевики, которые орудуют на востоке Украины, заявили о готовности провести очередной обмен пленными с Киевом в формате "52 на 85".

Как заявила так называемая "обмудсмен" "ДНР" Дарья Морозова, украинская сторона подтвердила боевикам то, что на подконтрольной территории Киеву находятся 85 сторонников сепаратистов.

При этом Морозова традиционно объявила Украину в том, что она якобы тормозит процесс обмена. По ее словам, список сепаратистов должен проверить координатор от ОБСЕ Тони Фриш.

Отметим, что последний обмен пленными между Киевом и боевиками состоялся в конце декабря 2017 года.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел не готовы говорить о возможных датах обмена пленными с Россией.

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