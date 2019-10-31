Даже маски не нужны: на Хэллоуин в сети собрали забавные фото пропагандистов Кремля

В интернете опубликовали смешные снимки российских пропагандистов и телеведущих.

Фото разместил пользователь Иван Сергеев в группе "Груз 200 из Украины в Россию" в социальной сети Facebook.

"Когда на Хеллоуин даже маски не нужно", - подписали снимки в сети.

На фото изображены самые популярные пропагандисты Кремля: слева сверху - журналист Владимир Соловьев, сверху справа - телеведущая Ольга Скабеева, снизу слева - спикер МИД РФ Мария Захарова, снизу справа - руководительница канала RT Маргарита Симоньян.

Как ранее сообщал "Апостроф", 31 октября во многих странах мира отмечают самый страшный праздник - Хэллоуин. В сети опубликовали фотографии костюмов и грима, которые специально подготовили к этому дню.