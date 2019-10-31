Хэллоуин 2019: люди из разных стран делятся в сети яркими фото в костюмах

31 октября во многих странах мира отмечают самый страшный праздник - Хэллоуин.

Фотографиями костюмов делятся в социальных сетях.

По традиции в этот день наряжаются в костюмы разной нечисти. Многие делают специальную одежду сами, разбавляя ее гримом. Другие заказывают в магазинах или на сайтах.

Вечером люди выходят на улицы и развлекаются. Там же хвастаются своими оригинальными костюмами и идеями. В Западной Европе и Америке дети ходят в дома и просят у соседей сладости. В Украине чаще отмечают Хэллоуин в барах, пабах, устраивая тематические вечеринки.

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Хэллоуин - праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.

Как сообщал "Апостроф", в этом году на Хэллоуин звезды решили переодеваться друг в друга.