Когда в Украине будет "черная пятница": традиции этого дня и важные советы

23 ноября 2019 года по всему миру стартует тотальная распродажа под названием "Черная пятница" или "Black Friday", которая откроет традиционный рождественский сезон распродаж.

Почему "Черна пятница" - история названия

Обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в XIX веке, а термин "Черная пятница" появился в Филадельфии в 1966 году. Существует несколько трактовок таинственного названия: одна из них означает сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения, а современная английская трактовка связана с идиомой in the black означает "положительный баланс". Ведь, подразумевается, что многие продавцы "выйдут в плюс" в этот день.

На территории Америки, Европы, Азии, Австралии люди могут воспользоваться скидками, которые порой достигают 90%. Однако теперь акции распространяются и на онлайн-режим. Это позволяет избежать суеты, очередей и традиционных скандалов, но безопасно ли это?

Популярные схемы обмана

В связи с развитием маркетинговых технологий мы можем наблюдать ряд новых схем обмана. Наиболее распространенные это:

"Прятки"

В день фееричных распродаж из полок исчезают самые ходовые товары, размеры одежды/обуви, модели. Склады всей страны переполняются, а на полки выносятся самые дешевые аналоги.

"Предусмотрительность"

Анализируя потребности и возможности аудитории, магазины заранее закупают ожидаемо покупаемые товары. Например, социологи выясняют, что люди способны потратить в этот день около 100 долларов, и планируют купить: новую рубашку — 15% опрошенных, ботинки — 10%, перчатки — 10%, шубку — 10%. Как это работает?

Продавец заказывает дешевые товары в соответственном процентном соотношении, ставит на нее завышенную цену, а в день "Черной пятницы" как бы скидывает 20-80% стоимости.

"Обобщение"

Многие пишут: "только у нас скидки на товары 70%", "Black Friday съедает 50% цены" и т.д. На самом деле, на полках может лежать всего несколько товаров с такой скидкой, а по факту, на большинстве товаров висят пустые "-20%", которые не представляют собой ничего полезного.

Кроме того, не стоит забывать про такой обман в интернете, как, например, в схеме "Черви".

На прилавок выставляют крутой товар по приемлемо низкой цене и просят предоплату, якобы в качестве страховки, что товар по наложенному платежу будет выкуплен из службы доставки. В результате, через день объявление и аккаунт автора исчезает, номер деактивируется. Таких "схем" существует очень много.

Советы покупателям

Чтобы уберечь себя от манипуляций, которыми зачастую пользуются солидные игроки, планируйте покупки заранее, анализируйте их стоимость, смотрите цену на заграничных сайтах и на страницах производителей.

Чтобы воспользоваться распродажей разумно, стоит придерживаться таких нехитрых правил:

адекватно смотрите на стоимость, не рискуйте покупать фактически дорогой товар по очень низкой цене

обратите особое внимание на рейтинг продавца, почитайте о нем отзывы

отдавайте предпочтение крупным магазинам, которые способны предоставить покупателю скидки, хотя бы на "залежавшийся", но качественный товар

не оставляйте предоплату, никогда и ни при каких обстоятельствах (оплата должна осуществляться по факту получения товара на почте)

не всегда доверяйте отзывам, ведь очень часто их пишут копирайтеры на заказ магазинов

Также не рекомендуем брать на "Черную пятницу" детей, потому что они наиболее подвержены манипуляциям и размышляют эмоциями.