Обзывали обезьяной: появились данные о девочке, которая выпрыгнула из окна школы в Киеве

В семье девочки Ангелины, которая выбросилась из окна школы №173 в Киеве, утверждают, что к такому поступку ее подтолкнул буллинг со стороны сверстников в учебном заведении.

Об этом сообщается в материале "Информатора".

Так, родители утверждают, что Ангелина систематически подвергалась издевательствам со стороны одноклассников. Девочку дразнили и обзывали "обезьяной" из-за ее цвета кожи – она мулатка, а учителя никак не реагировали на проявления расизма в классе. Родители считают, что, заявляя о проблемах в семье девочки, учителя пытаются избежать ответственности.

Тетя Ангелины Екатерина подтвердила, что родители ребенка действительно развелись, однако еще 8 лет назад, поэтому этот факт не мог быть причиной подавленного психологического состояния ребенка. По ее словам, у Ангелины с мачехой и отцом были прекрасные отношения.

При этом, по словам Екатерины, девочка не хотела ходить в школу и откровенно заявляла сверстникам, что может выброситься из окна, чтобы они перестали над ней смеяться. По словам женщины, с одноклассниками девочки "провели работу", чтобы они молчали о буллинге.

Администрация школы не пожелала говорить с журналистами о выявленных фактах и выставила их из учебного заведения.

Состояние девочки в данный момент оценивается как стабильно-тяжелое, у нее травмы ног, позвоночника, ребер, ушибы внутренних органов.

Как сообщал "Апостроф", ранее во львовском общежитии подростки сняли на камеру издевательства над сверстниками. После вмешательства активистов "герои" видео объяснили свое поведение.