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Поджег дом за 4 минуты: в Австралии пес устроил огненное ЧП хозяевам, видео

четверг, 31 октября 2019, 03:10
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В Австралии в городе Рингвуд пес по кличке Арчи играл с зажигалкой для барбекю и устроил пожар в доме хозяйки.

Об этом сообщает Daily Mail.

Хозяйка 10-месячного метиса французского бульдога рассказала, что 23 октября, в девять утра ушла из дома. Уже спустя четыре минуты в доме начался пожар.

Пожар зафиксировала установленная в доме камера видеонаблюдения. Арчи где-то нашел зажигалку для барбекю и играл с ней на диване. В результате начался пожар. Он продолжался 20 минут, пока прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не потушили его.

В результате пожара ущерб, нанесенный дому хозяйки, оценивается в 60 тысяч австралийских долларов. На время ремонта хозяевам придется съехать из дома, заново штукатурить помещения, покупать новые шкафы и кондиционер.

Хозяйка по имени Ди подчеркнула, что не злится на Арчи. Она рада, что собака не пострадала. Посвященный собаке аккаунт в Instagram после произошедшего она переименовала в "Арчи-поджигатель".

Как сообщал "Апостроф", стали известны финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природы - Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

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