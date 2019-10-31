Ждать осталось мало: ученые предупредили о глобальном потопе, который затронет миллионы людей

Примерно миллиарду человек, которые живут в районах, находящихся не более чем на 10 метров выше уровня моря, придется покинуть свои дома из-за угрозы глобального потопа.

Об этом сообщается в материале журнала Nature.

Авторы материала указывают, что уровень Мирового океана в течение ближайших 80 лет должен подняться минимум на 50 см. Это произойдет даже в случае прекращения выбросов парниковых газов. При худшем сценарии уровень моря поднимется на два метра, и это приведет к затоплению территорий, где живут миллионы человек.

Согласно исследованию, к 2050 году ряд районов на планете будут не реже раза в год подвержены серьезным наводнениям, а 2100 территории, где живут 200 млн человек, останутся непригодными для проживания. Активисты призывают власти Китая, Бангладеш, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Японии принять меры для предотвращения гуманитарных катастроф.

"На уязвимых территориях живет куда больше людей, чем мы думали", — заявил глава организации Climate Central Бенджамин Страусс.

Также он отметил, что Маршалловы острова, Мальдивы и другие островные государства могут оказаться под водой в ближайшие десятилетия.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выявили, что вследствие глобального потепления и повышения уровня Мирового океана произойдет ряд эволюционных изменений у живых организмов.