Потепление повергнет Землю в фильм ужасов: ученые сделали пугающее предупреждение

Ученые выявили, что вследствие повышения уровня Мирового океана произойдет ряд эволюционных изменений у живых организмов, в частности, пауков.

Об этом говорится в исследовании Университета Макмастера (Канада), результаты которого опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Отмечается, что пауки начнут проявлять больше агрессии, чтобы выживать и размножаться.

В исследовании команда ученых изучала поведение пауков, проживающих в мексиканском заливе. Пауки в этих местах из-за перемены погоды, роста количества циклонов в регионе и других факторов, становятся все агрессивнее.

"Тропические циклоны, вероятно, воздействуют на оба этих стрессора, изменяя количество летающей добычи и увеличивая воздействие солнца. При этом агрессивность передается из поколения в поколение в этих колониях от матери к дочери и является основным фактором их выживания и способности к размножению", – пояснил Джонатан Пруитт.

Анализ поведения особей в 240 колониях пауков на пути следования тропического шторма и ураганов показал, что семейства с агрессивным поведением отложили и сохранили больше яиц и к началу зимы произвели больше потомства. По словам ученых, эта тенденция все чаще возникает по всей территории обитания пауков.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на шведском форпосте Маркусвинс на южной окраине Полярного круга зафиксировали +34,8 градуса по Цельсию, что свидетельствует о высоких темпах наступления глобального потепления.