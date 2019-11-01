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Для "уставших" от войны: в сети показали, чему учат воспитатели в детсадах Донецка

пятница, 01 ноября 2019, 00:33
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В методичных пособиях по воспитанию детей в возрасте 3-4 лет в детских садах Донецка украинских военнослужащих называют "фашистами" и пропагандируют русский мир.

Цитаты из методички опубликовал на своей странице в Facebook экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.


На каких примерах воспитывают детей в дошкольных учреждениях Донецка, ярко демонстрирует приведенный в посте Георгия Туки отрывок.

"Вышла из подъезда соседка тетя Маша.

Лена и ее спрашивает:

- Тетя Маша! Скажите, пожалуйста, ваши родные служат в армии?

- Нет, не служат. Все дома.

- Значит, вам армия не родная?

- Как же это не родная? - удивилась тетя Маша. - Я жила в деревне и началась война. Деревню захватили фашисты.

А, потом был бой и пришли наши!

Мы бежали им навстречу, плакали от радости и только говорили: "Родные! Наконец-то пришли, спасли нас от смерти!". И сегодня наши солдаты защищают молодую Республику.

Повеселел девочка, побежала домой".

Георгий Тука опубликовал состав "уважаемых авторов" этого методического пособия, предположив, что после проведенных в ОРДЛО выборов кое-кто из этого списка вполне может оказаться в составе "зеленой команды".

Свой пост экс-заместитель министра адресовал всем, кто "устал от войны", и сторонников "просто перестать стрелять".

Как сообщал "Апостроф", ранее жители поселка на линии разведения сил на Донбассе видели боевиков и российских солдат, ждущих отхода украинский войск.

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